Vieste morì durante trasporto in ospedale Procura dispone riesumazione salma

La Procura di Foggia ha deciso di riesumare la salma di una donna di 78 anni, deceduta il 31 agosto scorso mentre veniva trasportata in auto verso l’ospedale di San Giovanni Rotondo. La vittima, originaria di Vieste, è morta durante il tragitto e ora si attende l’esito delle analisi sulla salma. La decisione è stata presa per approfondimenti sull’accaduto.

La Procura di Foggia ha disposto la riesumazione della salma di Antonia Notarangelo, la donna di 78 anni morta il 31 agosto scorso durante il trasporto in auto verso l’ospedale di San Giovanni Rotondo. L’obiettivo è effettuare l’autopsia e chiarire con precisione le cause del decesso, verificando eventuali responsabilità legate all’assistenza sanitaria ricevuta nelle ore precedenti alla morte. Il conferimento dell’incarico per gli accertamenti tecnici non ripetibili è fissato per il 17 marzo alle ore 12. L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Matteo Stella, vede quattro persone indagate per concorso in omicidio colposo: tre operatori sanitari e la figlia della vittima. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

