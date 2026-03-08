VIDEO Referendum giustizia il Sì supera i confini politici | grande affluenza al dibattito di Telese

Questa mattina si è svolto presso la Sala Goccioloni delle Terme di Telese un dibattito sul referendum sulla giustizia, che ha visto una grande affluenza di partecipanti. Durante l’evento, sono stati affrontati vari aspetti legati alla riforma, coinvolgendo cittadini di diversa provenienza politica. L’incontro si è concentrato sulle questioni principali del quesito referendario, senza interventi istituzionali o politici ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto questa mattina, presso la Sala Goccioloni delle Terme di Telese, l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Sì – Per una battaglia di libertà”, promosso in vista della consultazione referendaria sulla separazione delle carriere in magistratura, tema centrale del dibattito sulla riforma della giustizia in Italia. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto tra esponenti istituzionali, rappresentanti del mondo giuridico e cittadini, con l’obiettivo di approfondire i contenuti della proposta referendaria e offrire strumenti utili per una scelta consapevole. Un appuntamento caratterizzato anche dalla presenza di sensibilità politiche diverse, dal centrodestra al Partito Democratico, unite nel sostegno al Sì. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Referendum giustizia, il Sì supera i confini politici: grande affluenza al dibattito di Telese Referendum Giustizia, nei sondaggi rischio bassa affluenza al voto: il Sì nuovamente in vantaggioA meno di due mesi dal voto sulla riforma della giustizia, il sondaggio dell'Istituto Noto mostra un'affluenza ancora sotto la metà degli elettori,... Leggi anche: Sondaggio referendum giustizia Ixè, il No in vantaggio di 6 punti sul Sì a un mese dal voto, 53% vs 47%, con affluenza al 46% Una raccolta di contenuti su Referendum giustizia. Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, ecco le cose da sapere; Sky TG24 Il Confronto Di Pietro-Parodi sul Referendum Giustizia; Referendum Giustizia, il voto per i fuorisede (video); Perché No, il nuovo video di Marco Travaglio: le balle del Sì smentite con fatti e numeri. Referendum Giustizia, Elio Germano cita a teatro Gigi Proietti e invita a votare per il NO – IL VIDEOL'attore inaugura il suo profilo Instagram con un video ispirato al celebre sketch di Gigi Proietti per sostenere il NO al referendum ... ilfattoquotidiano.it Referendum giustizia, la previsione di Calenda: Sono per il Sì ma vincerà il No, la campagna è stata vomitevoleCarlo Calenda sul referendum giustizia: Sono per il Sì ma vincerà il No. La campagna dei fautori del Sì è stata vomitevole. la7.it REFERENDUM GIUSTIZIA Oggi tantissimi gazebo della Lega in tutta Italia per informare i cittadini e spiegare le ragioni del SÌ al referendum sulla giustizia. Il 22 e 23 marzo abbiamo finalmente l’occasione per cambiare davvero le cose: una giustizia più a - facebook.com facebook #inaltreparole Referendum giustizia, Gratteri sui costi: “Due CSM costerebbero 150 milioni, da dove li prendiamo” x.com