VIDEO | Anziana uccisa in casa | Il sospettato è uno dei figli coltello sequestrato

Ha spiegato che l'allarme è stato lanciato da uno dei due figli della donna, non convivente, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la madre. In casa i poliziotti hanno trovato un coltello con tracce ematiche e l'altro figlio della donna, un 52enne con i vestiti sporchi di sangue, è stato portato in questura: "È il sospettato" ha detto il magistrato.

Il regista di "Harry ti presento Sally" e la moglie uccisi a coltellate. Sentito uno dei figli. La polizia: "Nessun familiare sospettato"Sui corpi trovate ferite di arma da taglio: i due sono stati accoltellati a morte.

Genova choc: anziana trovata accoltellata in casa, sospettato il figlio con i vestiti sporchi di sangueChi era Maria “Mariuccia” Marchetti, la donna trovata morta a Genova Un pomeriggio qualunque si è trasformato in una tragedia familiare nel quartiere...

