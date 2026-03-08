video alle donne del moscati auguri speciali di de martino e sal da vinci

Due artisti hanno rivolto auguri speciali alle donne del reparto “Moscati” in un video. Durante la visita, hanno condiviso parole di affetto e incoraggiamento rivolte alle pazienti, sottolineando l'importanza di un gesto semplice ma significativo. Il video dura meno di un minuto e mira a portare un momento di serenità a chi si trova in ospedale, con un messaggio di vicinanza e calore.

Negli ospedali anche le suggestioni hanno un profondo valore. A volte bastano una parola gentile e un augurio inatteso per donare serenità, regalare un sorriso, far sentire una presenza sincera. Il pensiero d'affetto arriva da Sal Da Vinci e da altri, da Stefano De Martino a Alessandro Preziosi. Persone che, sebbene siano abituate a entrare nelle case di tutti attraverso il piccolo schermo, hanno dimostrato generosità e attenzione nella scelta di entrare nei luoghi di cura dalla porta del cuore, con semplicità e amore. Dedicando del tempo per mandare un messaggio.

