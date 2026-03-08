Vicesindaco assente consigli comunali convocati annullati e posticipati | è il caos a Solofra

A Solofra il consiglio comunale è stato convocato, annullato e poi posticipato più volte, mentre il vicesindaco risulta assente. La situazione amministrativa della città si presenta molto complicata, con riunioni che si susseguono senza una regolarità stabile. La confusione ha portato a un continuo spostamento degli incontri ufficiali, creando un clima di incertezza tra i cittadini e gli operatori locali.

Tempo di lettura: 3 minuti Non c'è molto da girarci attorno, la questione amministrativa in quel di Solofra vive un momento abbastanza caotico. Il periodo non è dei migliori per chi gestisce il bene comune e i fatti emersi negli ultimi mesi vanno in questa direzione, le previsioni non portano a nulla di buono visto che si aggiungono ulteriori capitoli. Non bastava la visita della Guardia di Finanza di qualche tempo fa, neanche la denuncia da parte di Eliana Visone della prolungata assenza della figura di vicesindaco con la questione delle nomine e dimissioni conseguenti successive. C'è da aggiungere anche la questione consiglio Comunale. Un caos anche nella definizione della data che ha generato più di qualche perplessità in chi ha a cuore le sorti della comunità.