Vibo in lutto | addio a Rita Nardo 78 anni di scuola

Vibo Valentia piange la perdita della professoressa Rita Nardo, che si è spenta all’età di 78 anni. La docente, nota nel territorio per il suo impegno scolastico, lascia un vuoto tra colleghi e studenti. La notizia si è diffusa rapidamente nella comunità, che si stringe intorno alla famiglia e ai familiari della donna. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi ha condiviso con lei anni di insegnamento.

La città di Vibo Valentia è in lutto per la scomparsa improvvisa della professoressa Rita Nardo, deceduta a 78 anni. La notizia ha scosso la comunità scolastica e familiare, lasciando un vuoto profondo nel tessuto educativo locale. Il corpo giace attualmente presso la casa funeraria Dimora San Filippo Neri, dove amici, ex colleghi e studenti si stanno già raccogliendo per rendere omaggio alla docente. Le esequie sono fissate per martedì 10 marzo alle ore 15:30 presso il Duomo di San Leoluca, con successivo accompagnamento all'ara crematoria di Carpanzano. Una vita dedicata ai banchi di scuola. Per decenni, il nome di Rita Nardo è stato sinonimo di rigore intellettuale e dedizione assoluta all'insegnamento nei due poli formativi più importanti della città.