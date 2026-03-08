Viale della Primavera ostaggio del ciarpame | smantellato il mercato abusivo

Sul viale della Primavera è stato smantellato un mercato abusivo che da tempo occupava la strada con merce di dubbia provenienza esposta su lenzuola. La presenza di questo mercato aveva generato disagio e degrado nella zona, attirando spesso l’attenzione delle autorità. La rimozione della merce e la fine dell’attività sono state confermate dalle forze dell’ordine, che hanno intervenuto per ripristinare la situazione.

Merce di dubbia provenienza, materiale riposto su lenzuola in strada. È il mercatino abusivo di viale della Primavera, che da anni imperversa in zona, creando degrado e disagi. Nel pomeriggio di sabato 7 marzo c'è stato un intervento di carabinieri e polizia locale del gruppo V Casilino, con il suk che è stato sequestrato. Un intervento, quello di ieri, che ha ricevuto il plauso dell'assessore al Commercio del municipio V, Marco Ricci, che ha ringraziato l'operazione effettuata dall'Arma e dai caschi bianchi. I residenti, da tempo, si trovano davanti le stesse immagini con cianfrusaglie riposte nelle vicinanze del mercato Insieme, creando di fatto uno spettacolo poco edificante. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Viale della Primavera, carabinieri e vigili rimuovono il suk degli abusivi davanti al mercato rionaleMerce rubata e ciarpame. Era in mostra, distesa su lenzuolacci, davanti all’entrata del Mercato Insieme di viale della Primavera impedendo di fatto ai clienti di raggiungere ... ilmessaggero.it

Suk di merce rubata in viale della Primavera. «Appena se ne vanno i vigili inizia l’assedio»«All’alba si radunano a piazzale delle Gardenie dove vendono anche oggetti rubati, preziosi come orologi. Quando arrivano i carabinieri nascondono tutto nei carrelli della spesa ... ilmessaggero.it

