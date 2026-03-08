Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 18 | 25

Alle 18:25 del 8 marzo 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio. La redazione ha diffuso un servizio informativo per aggiornare gli automobilisti e i pendolari sulle condizioni del traffico e eventuali disagi in tempo reale. L'informazione è stata condivisa attraverso i canali ufficiali di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità un saluto e per ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con il raccordo anulare interessata esterna per traffico System coda tra Pontina e Anagnina in carreggiata interna rimosso l'incidente permangono rallentamenti tra Nomentana e prendo per traffico intenso sulla diramazione Roma nord si sta in coda da Settebagni a Raccordo Anulare verso quest'ultimo è nella stessa direzione sulla diramazione Roma Sud nella stessa direzione sulla Roma Fiumicino si rallenta da Ponte Galeria alla Magliana Vecchia uno sguardo le consolari sulla Cassia code per traffico dal bivio per la Braccianese