Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 8 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha trasmesso le ultime informazioni riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disagi nella zona, offrendo ai cittadini un quadro aggiornato sulla situazione in tempo reale. Il servizio mira a fornire indicazioni utili per chi si sposta nella regione in questo momento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo anulare in carreggiata esterna per traffico System coda tra Ardeatina e Anagnina in carreggiata interna si rallenta per un incidente tra Nomentana e Prenestina è più avanti per traffico rallentamenti tra Casilina e Ardeatina per traffico intenso sul tratto Urbano della A24 code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla diramazione Roma nord System coda da Settebagni a Raccordo Anulare verso quest'ultimo e nella stessa direzione sulla diramazione Roma Sud code da Torrenova uno.