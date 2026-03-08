Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 8 marzo 2026, Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio è gestito dalla regione e fornisce informazioni in tempo reale su eventuali disagi, lavori in corso e condizioni del traffico nella zona. Questa comunicazione mira a tenere informati gli automobilisti e i pendolari sulla situazione attuale delle strade.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare si rallenta tra le uscite Prenestina ed Ardeatina in Grecia interna sul tratto Urbano rallentamenti altezza Portonaccio direzione tangenziale est in via Nettunense rallentamenti tra Aprilia e Campo di Carne direzione Anzio rimane Nettunense Sirenetta tra Fontana di Papa Cecchina direzione Appia in via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia percorrendo la strada provinciale aria un incidente rallenta il traffico nel territorio di Casale pastore altezza incrocio con via Tuscolana nelle due direzioni da carnevale ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 12:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in provincia di Roma rallentamenti sulla strada... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare è privo di... Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in provincia di Roma rallentamenti sulla strada ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Ieri mattina a Roma si è svolto un incontro informale,con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’Assessore della Regione Molise Michele Marone, il Sindaco di Montecilfone Giorgio Manes e il Sindaco di Tavenna Paolo Cirulli. Nel corso d - facebook.com facebook