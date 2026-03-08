Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità, il servizio regionale dedicato alle condizioni del traffico. L'aggiornamento fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione delle strade, segnalando eventuali disagi o incidenti che potrebbero influenzare gli spostamenti degli automobilisti. La comunicazione viene trasmessa attraverso vari canali per mantenere aggiornati pendolari e cittadini.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Fontana Candida è in via di Rocca Cencia Frascati rallentamenti in via di Vermicino altezza via del Fontanile Tuscolano direzione via Tuscolana in via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con laghi del mare nei due sensi di marcia mentre in via Appia si rallenta Frattocchie altezza via Nettunense direzione Albano percorrendo rallentamenti a Monterotondo Scalo in prossimità dell'incrocio con via Nomentana nei due sensi di marcia da taglio veloce ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 10:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in provincia di Roma rallentamenti sulla strada... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare è privo di... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 09 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in provincia di Roma rallentamenti sulla strada ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Ieri mattina a Roma si è svolto un incontro informale,con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’Assessore della Regione Molise Michele Marone, il Sindaco di Montecilfone Giorgio Manes e il Sindaco di Tavenna Paolo Cirulli. Nel corso d - facebook.com facebook