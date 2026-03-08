Via Maggiore Toselli e via Mondini marciapiedi e vie dissestate

In via Maggiore Toselli, vicino ai civici 87 e 85, i marciapiedi sono danneggiati e impraticabili, rendendo difficile il passaggio ai pedoni. Anche in via Mondini, le condizioni delle vie e dei marciapiedi sono deteriorate, creando disagi per chi percorre queste zone. La situazione interessa entrambe le strade, evidenziando problemi di manutenzione nelle aree centrali della città.

Ecco via Pietro Maggiore Toselli, all'altezza del civico 87 e 85. Marciapiedi impraticabili anche in via Mondini. In tutti modi, a piedi, con stampelle, con sedia a rotelle, con passeggini: come vedete c’è uno scivolo occupato da una macchina. Carta d'identità elettronica, a Capaci i non residenti pagano un supplemento: "Perché non dirlo prima della prenotazione?" "Pronto soccorso del Cervello, ringrazio il medico (di cui non conosco il nome) che ha salvato la vita a un mio parente" "Il reparto di Terapia intensiva polivalente del Policlinico è un'eccellenza, grazie a medici e infermieri: mi avete salvato la vita"... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Strade dissestate, scattano i lavori: "Asfalti in numerose vie cittadine"Una delle principali criticità a Osimo è la condizione approssimativa degli asfalti di diverse strade.

Sei milioni di euro per rifare strade e marciapiedi a Tor Sapienza: tutte le vie interessateI lavori prevedono il rifacimento del manto stradale e, in alcuni casi, la realizzazione o il completamento dei marciapiedi.

Tutto quello che riguarda Via Maggiore Toselli.

Discussioni sull' argomento Maggiore sicurezza nei quartieri. I residenti preparano un esposto alla Procura \ VIDEO; Gussola, lavori fognari in via Dossi: cantiere nella fase più complessa; Assemblea Compagnia del Birùn: il programma e i bilanci.

Il Presidente ed i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati Taranto partecipano con profondo cordoglio la scomparsa dell’Avv. Giuseppe Semeraro, e si uniscono al dolore dei suoi cari; la veglia è presso la Casa Funeraria “Terra Cielo”, in Via Maggiore Toselli n.1 - facebook.com facebook