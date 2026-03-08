Via libera alla tassa di soggiorno Prevista un’entrata di 80mila euro

Durante il consiglio comunale di Abetone Cutigliano è stato approvato il regolamento per l’imposta di soggiorno, che entrerà in vigore a breve. La tassa dovrebbe generare un’entrata stimata di 80 mila euro all’anno. La decisione è passata senza obiezioni, e la misura riguarda tutti gli esercenti e le strutture ricettive del territorio.

Disco verde, l'altra sera durante il Consiglio comunale di Abetone Cutigliano, al regolamento per l' imposta di soggiorno. E scoppia (di nuovo) la polemica politica tra la maggioranza e il gruppo di minoranza, che ha votato contro. L'entrata in vigore, spiegano dal Comune, è stata fissata al 1 maggio, con il primo versamento al Comune da parte delle 250 strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere previsto per metà luglio. Il gettito annuale previsto si aggira intorno agli 80mila euro. La scelta di introdurre l'imposta di soggiorno, spiegano il sindaco di Abetone Cutigliano Gabriele Bacci e la vicesindaca Viola Mazzolini, non nasce dal fatto che ormai quasi tutti i comuni turistici l'abbiano introdotta, ma dalla mancanza di risorse correnti da destinare all'accoglienza e allo sviluppo dei servizi turistici.