Vi parlo dall’inferno | Teheran in fiamme dopo i raid israeliani il video reportage

Un giornalista iraniano ha condotto un collegamento in diretta da un impianto petrolifero vicino a Teheran, mentre alle sue spalle si vedevano colonne di fumo e fiamme che si levavano in aria. L’episodio è avvenuto in seguito ai raid israeliani di questa mattina, che hanno provocato incendi e danneggiamenti nell’area. Le immagini mostrano chiaramente l’impatto delle operazioni militari in corso.

" Vi parlo dall'inferno ". Così un giornalista della televisione iraniana ha aperto un collegamento in diretta da un impianto petrolifero nei pressi di Teheran, mentre alle sue spalle si alzavano colonne di fuoco e fumo nero provocate dai bombardamenti israeliani della mattinata. Le immagini diffuse dalle tv locali mostrano serbatoi di carburante in fiamme e gigantesche esplosioni che hanno illuminato il cielo della capitale iraniana. Gli attacchi hanno colpito diversi depositi e raffinerie nell'area di Teheran, generando incendi di grandi dimensioni visibili a chilometri di distanza. I bombardamenti sugli impianti energetici. Secondo le ricostruzioni dei media internazionali, i raid hanno preso di mira infrastrutture petrolifere e impianti di stoccaggio del carburante situati nei pressi della capitale.