Verso il derby Damiani | L’Inter ha qualcosa in più ma il Milan è capace di ribaltare i pronostici

Oscar Damiani, ex calciatore rossonero tra il 1982 e il 1984, ha commentato la sfida in vista del derby, affermando che l’Inter ha qualcosa in più rispetto al Milan, ma che i rossoneri sono capaci di ribaltare i pronostici. Le sue parole arrivano a pochi giorni dall’atteso incontro tra le due squadre, che si sfideranno sul campo per una partita molto attesa dai tifosi.

È l'antivigilia di Milan-Inter, la sfida più attesa dell'anno. I riflettori di San Siro sono pronti ad accendersi sul 246° derby della Madonnina, un match decisivo per le sorti della stagione. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per provare a riaccendere la lotta scudetto, mentre gli uomini di Chivu vogliono chiudere definitivamente il campionato. A due giorni dal derby di Milano si è espresso anche Oscar Damiani. L'ex calciatore italiano, uscito dal settore giovanile dell'Inter, ha giocato sulla fascia del Milan dal 1982 al 1984, contribuendo alla vittoria del campionato di Serie B e alla conseguente promozione in Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

