Verso Catania-Casertana | i convocati tra le fila rossazzurre

In vista della partita contro la Casertana, in programma lunedì alle 20.30 allo stadio Angelo Massimino, l’allenatore ha convocato ventidue giocatori della squadra rossazzurra. La gara si inserisce nella trentunesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 20252026. La formazione sarà schierata per affrontare la squadra avversaria nel match che si terrà in Sicilia.

In vista della gara con la Casertana, in programma lunedì alle ore 20.30 allo stadio Angelo Massimino e valevole per la trentunesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 20252026, mister Toscano ha convocato ventidue calciatori. Tra gli indisponibili Alex Rolfini, che in seguito a uno scontro di gioco durante Salernitana-Catania ha riportato la frattura composta del quarto e del quinto metatarso del piede destro. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Verso Catania-Trapani, i convocati di Toscano: nuove defezioni tra i rossazzurriPrima del fischio d'inizio, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Orazio Russo.

Scontri tra ultras della Casertana e del Catania, traffico bloccato sull'A2: 29 Daspo dopo le indaginiIn quell'occasione, i tifosi campani provenienti da Picerno e i sostenitori etnei diretti in Sicilia, dopo la trasferta di Giugliano in Campania, si...

Ultras Catania cori per il Napoli a Giugliano

Altri aggiornamenti su Verso Catania Casertana i convocati tra....

Temi più discussi: Dove vedere Catania-Casertana in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Catania-Casertana: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Catania-Casertana, storia e precedenti al Massimino: il bilancio; 31° giornata Serie C, Benevento impegnato col Sorrento: Catania test Casertana al Massimino.

VERSO CATANIA-CASERTANA: previsioni meteo al MassiminoCatania che scenderà in campo lunedì per la disputa del match contro la Casertana, in programma allo stadio Angelo Massimino con fischio d’inizio alle 20:30 e valevole per la trentunesima giornata d ... tuttocalciocatania.com

Verso Catania-Casertana: le probabili formazioni. Squalificato Quaini, spazio a Corbari dall’inizio?Domani alle 20.30 torna in campo il Catania di Mimmo Toscano che sfida la Casertana... Domani alle 20.30 torna in campo il Catania di Mimmo Toscano che sfida la Casertana nel monday night della 31° gi ... itacanotizie.it

Verso Catania-Casertana: le probabili formazioni. Squalificato Quaini, spazio a Corbari dall'inizio Le possibili scelte https://qds.it/verso-catania-casertana-probabili-formazioni-serie-c/ - facebook.com facebook

VERSO CATANIA-CASERTANA: precedenti, Spagnolo goleador nel primo incrocio datato 1975 x.com