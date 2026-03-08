Veronica Raimo | La fuga dalla realtà produce l’autoinganno E la tecnologia non aiuta

La sensazione che si prova, leggendo il nuovo romanzo di Veronica Raimo Non scrivere di me (Einaudi) è quella di essere sospesi, quindi progressivamente rarefatti insieme ai personaggi e alla società che la scrittrice descrive. La protagonista stessa sembra muoversi al rallentatore, all’interno di un mondo dove la realtà è interpretazione e il desiderio personale agisce su di essa sino a deformarla. L’autoinganno, in questo senso, è al centro sia del rapporto tra la protagonista e l’attore e regista Dennis May sia dell’esplorazione che Raimo conduce sulla società di oggi. Raimo, il rapporto tra Dennis May e la protagonista declina molti temi: tra essi la narrazione tossica e l’autoinganno che ognuno di noi perpetra con se stesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

