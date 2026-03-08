Verona senza vittorie da dicembre | Sammarco sfida Italiano

Verona non conquista una vittoria da dicembre e oggi affronta una sfida importante contro il Bologna al Dall’Ara. La partita, valida per la ventottesima giornata di Serie A, si concentra sulla lotta per la salvezza. Entrambe le squadre scendono in campo con obiettivi chiari e punti in palio, mentre i giocatori si preparano a scendere in campo per un match che può influenzare la loro classifica.

La ventottesima giornata di Serie A si gioca oggi al Dall’Ara, dove il Bologna accoglie l’Hellas Verona in una sfida decisiva per le sorti della salvezza. Le formazioni ufficiali confermano la presenza di Bowie e Orban nell’attacco veronese, mentre il tecnico Paolo Sammarco affronta per la prima volta Vincenzo Italiano come allenatore avversario. L’incontro si svolge sotto un cielo sereno con temperature intorno ai 14 gradi e venti deboli da sud-sud-est, condizioni ideali per una gara che potrebbe determinare il destino dei gialloblù. La squadra di Verona giunge a questo appuntamento dopo dodici giornate senza vittorie, un digiuno che ha reso critica la loro posizione in classifica occupando l’ultimo posto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

