Vergara l’infiammazione gli dà molto fastidio ma si attendono degli esami di domani Cormezz

Dopo l'ultima partita, l'infermeria del Napoli ha comunicato che Vergara si è fermato a causa di un problema al piede, uscendo a fine primo tempo. L'infiammazione gli provoca molto fastidio e domani sono previsti degli esami per valutare meglio la situazione. Oltre a diversi altri giocatori, anche lui dovrà attendere ulteriori diagnosi prima di conoscere l’entità dell'infortunio.

Da capire se occorrerà riposo o altro per curarlo. Raggiunge ai box Lobotka, McTominay, Di Lorenzo, Rrahmani e Neres. Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Napoli dopo l’ultima gara. Oltre ai diversi giocatori già ai box, si ferma anche Vergara, costretto ad uscire a fine primo tempo per un problema al piede che sarà valutato nei prossimi giorni. Le prime indiscrezioni parlano di fascite plantare, mentre lunedì l’attaccante si sottoporrà agli esami per chiarire l’entità dell’infortunio. “L’attaccante di Frattamaggiore è stato costretto a fermarsi a fine primo tempo ed è stato sostituito con Anguissa. Le prime indiscrezioni, visto che non c’è ancora un bollettino medico, parlano di fascite plantare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it

