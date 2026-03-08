Venezuela liberati oltre 20 prigionieri a Caracas | la gioia delle famiglie

Sabato scorso a Caracas, in Venezuela, oltre 20 prigionieri sono stati liberati da un centro di detenzione. Le famiglie dei detenuti si sono riunite per accogliere i loro cari al momento del rilascio, manifestando la loro soddisfazione. L’evento si è svolto senza incidenti e ha coinvolto diverse persone che aspettavano di riabbracciare i propri familiari.

Sabato scorso più di 20 prigionieri sono stati rilasciati da un centro di detenzione di Caracas, in Venezuela. In un centro di detenzione noto come “ Zona 7 ”, i parenti erano sopraffatti dall’emozione quando i prigionieri hanno iniziato a essere rilasciati. Le famiglie attendevano dall’ 8 gennaio, quando il governo ha annunciato che un numero significativo di prigionieri sarebbe stato rilasciato immediatamente. Anche davanti ad altri centri di detenzione sono stati allestiti degli accampamenti. Il governo ha poi approvato una legge di amnistia che prometteva il rilascio di centinaia di persone. Ma gli attivisti e i parenti sono arrabbiati perché la promessa non è stata ancora mantenuta, dato che ci sono ancora prigionieri dietro le sbarre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Venezuela, i membri dell'opposizione liberati si uniscono alla veglia delle famiglie dei prigionieri ancora rinchiusi(LaPresse) I politici dell’opposizione venezuelana Juan Pablo Guanipa, Jesus Armas, Dignora Hernandez e Maria Oropeza, rilasciati dal carcere dal...

Venezuela, liberati i prigionieri italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. La gioia di Meloni: “Grazie alla presidente Rodriguez”Roma, 12 gennaio 2025 – Dopo Luigi Gasperin e Biagio Pilieri il Venezuela ha liberato Alberto Trentini e Mario Burlò.

