Vasta non si ferma più a Calimera è tris nel segno del memorial Massimo Greco

A Calimera, Salvatore Vasta ha ottenuto il suo terzo successo consecutivo nel memorial “Massimo Greco” al circolo tennis “Gino Monosi”. La competizione si è svolta nel campo coperto del circolo, dove Vasta ha conquistato il tris, confermando la sua presenza e la sua continuità nel torneo. La vittoria si è ripetuta anche quest’anno, consolidando il suo ruolo nel torneo.

Il "catanese di ferro" si aggiudica ancora una volta la vittoria sul campo del circolo "Gino Monosi", sia nel singolare, sia nel doppio, in coppia con Paolo Cancelli CALIMERA – Il campo coperto del circolo tennis Calimera "Gino Monosi" si conferma, per il terzo anno consecutivo, il regno incontrastato di Salvatore Vasta. Con una prestazione di rara solidità, il tennista del Gruppo sportivo paralimpico difesa ha dominato la quarta edizione del terzo memorial "Massimo Greco", il torneo nazionale Open Wheelchair (categoria Quad) che si è chiuso oggi, domenica 8 marzo. Diciotto sono stati gli atleti in competizione. Vasta ha confermato il suo legame speciale con la terra salentina, centrando una tripletta storica.