Vasta non si ferma più a Calimera è tris nel segno del memorial Massimo Greco

Vasta continua a vincere a Calimera, dove nel campo coperto del circolo tennis “Gino Monosi” si è aggiudicato il terzo titolo consecutivo nel memorial “Massimo Greco”. La competizione si svolge ogni anno nel paese, attirando numerosi partecipanti e pubblico. Salvatore Vasta ha conquistato l’ultimo match, confermando la sua supremazia in questa manifestazione sportiva.

Il “catanese di ferro” si aggiudica ancora una volta la vittoria sul campo del circolo “Gino Monosi", sia nel singolare, sia nel doppio, in coppia con Paolo Cancelli CALIMERA – Il campo coperto del circolo tennis Calimera “Gino Monosi" si conferma, per il terzo anno consecutivo, il regno incontrastato di Salvatore Vasta. Con una prestazione di rara solidità, il tennista del Gruppo sportivo paralimpico difesa ha dominato la quarta edizione del terzo memorial “Massimo Greco”, il torneo nazionale Open Wheelchair (categoria Quad) che si è chiuso oggi, domenica 8 marzo. Diciotto sono stati gli atleti in competizione. Vasta ha confermato il suo legame speciale con la terra salentina, centrando una tripletta storica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

