Varese ha sconfitto l’Udine in una partita decisa da un intenso lavoro preparatorio svolto nei giorni precedenti. La squadra ha mostrato un impegno costante, traducendo gli allenamenti in una prestazione vincente sul campo. La vittoria è arrivata grazie alla determinazione e alla disciplina dei giocatori, che hanno mantenuto alta la concentrazione durante tutta la partita.

La vittoria dell’Openjobmetis Varese contro l’Udine si è concretizzata grazie a un lavoro meticoloso svolto nei giorni di pausa, trasformando la motivazione in risultati tangibili sul parquet. Il coach Ioannis Kastritis ha sottolineato come il successo sia stato meritato al cento per cento, frutto di un impegno totale dimostrato dai giocatori fin dal ritorno dagli allenamenti. La squadra ha controllato l’incontro dall’inizio alla fine, superando le difficoltà iniziali e ribaltando lo svantaggio della differenza canestri, con una presenza massiccia dei tifosi varesini che hanno accompagnato la truppa fino a Udine. Il fattore palestra e la preparazione tattica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Varese batte l'Udine: il lavoro in palestra paga con vittoria totale

