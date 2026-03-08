Vanzini e la lotta contro il tumore | Ho perso 14 chili i medici sono angeli E sogno il GP di Miami

La voce della Formula 1 di Sky ha condiviso al Corriere il suo percorso di lotta contro il tumore, raccontando di aver perso 14 chili e di aver ricevuto il supporto dei medici. Ha anche parlato del desiderio di assistere al GP di Miami e ha spiegato che tornare in diretta dopo il trattamento è stato un'esperienza intensa, anche se ancora faticosa, al 60% della condizione.

Torna in pista la Formula 1, torna in pista anche Carlo Vanzini, voce di Sky per la Formula 1 che lo scorso dicembre aveva annunciato di avere un tumore al pancreas. Il telecronista ha raccontato la sua storia in una lunga intervista al Corriere della Sera: "È stata un’emozione pazzesca riaprire una diretta, anche se, confesso, stancante. Prima dell’intervento lavorare era una necessità: avevo bisogno di tenermi impegnato per non pensare. Ora, vuoi per la ferita che deve rimarginarsi, vuoi perché ho perso 9 chili dopo l’operazione e 5 prima di farla, mi sento fiacco. Sono al 60%, ma felice di aver ripreso a fare il mestiere che amo. Sogno di tornare in trasferta per il GP di Miami". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

