Vanoli a Tortona | Casarin brilla ma la Bertram vince 85-78

La Vanoli Basket Cremona ha affrontato la partita contro Tortona e ha concluso con una sconfitta di sette punti, chiudendo il match sul punteggio di 85-78. Durante l'incontro, Casarin si è distinto con ottime prestazioni, ma la Bertram è riuscita a ottenere la vittoria. La gara si è giocata tra le due squadre sul campo di Tortona.

La Vanoli Basket Cremona ha chiuso la sfida a Tortona con una sconfitta di 7 punti, sul risultato finale di 85-78. La partita si è svolta alla Nova Arena il 8 marzo 2026. Nonostante l'aggrapparsi alla gara fino ai possessi finali, i biancoblù hanno pagato una serata difficile dall'arco, realizzando solo 6 tiri su 33 tentativi da fuori campo. Davide Casarin ha guidato la squadra con 23 punti, sostenuto dalle doppi cifre di Al Durham e Giovanni Veronesi. L'avvio incerto e la reazione dei biancoblù. Il primo quarto si apre sotto pressione immediata per la squadra ospite. Nei primi minuti di gioco, la Bertram Tortona impone il suo ritmo offensivo, portando lo score sull'8-0 in soli tre minuti di azione.