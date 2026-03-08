valmontone fanno esplodere il bancomat della banca popolare del lazio in via casilina e si danno alla fuga col bottino su una alfa romeo giulietta

A Valmontone, poco prima delle 3, un’esplosione ha danneggiato il bancomat della Banca Popolare del Lazio in Via Casilina. Dopo aver fatto saltare il dispositivo, i responsabili sono fuggiti a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta con il denaro rapinato. La scena ha attirato l’attenzione di residenti e forze dell’ordine, chiamate a intervenire subito dopo l’incidente.

