Valmarecchia telefoni spenti nei Centri giovani Il progetto per costruire il futuro dei ragazzi

Nei Centri di aggregazione della Valmarecchia i ragazzi trovano uno spazio gratuito di incontro e crescita. Figure qualificate accompagnano socializzazione e laboratori per rafforzare autostima e cittadinanza attiva Non è un doposcuola. È uno spazio dove il futuro della Valmarecchia prende forma lontano dagli schermi, anche quelli del telefonino. Nelle sedi di Santarcangelo, Maiolo, Pietracuta e Pennabilli, le mura dei Centri di aggregazione giovanile (Cag) diventano il luogo in cui le energie dei ragazzi tra i 14 e i 20 anni trovano ascolto, regole comuni e una direzione reale. Il progetto mette a disposizione figure professionali di alto profilo — educatori laureati in Scienze dell'educazione o Psicologia — capaci di trasformare la socializzazione in un percorso di autostima e cittadinanza attiva.