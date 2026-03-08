Vaciago provocatorio | Mandzukic con mocassini e abito sarebbe stato meglio di David

Un commento provocatorio di un giornalista ha suscitato discussione tra gli appassionati di calcio. L’autore ha affermato che, in alcune circostanze, Mandzukic vestito in modo formale sarebbe stato preferibile rispetto a un altro calciatore. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui confronti tra gli atteggiamenti e l’immagine dei giocatori in campo e fuori. La polemica si è subito diffusa sui social e sui forum sportivi.

Kolo Muani alla Juve: il francese resta il primo nome per l’attacco. La richiesta del PSG Vlahovic Juve, si accelera per il rinnovo: nuovo incontro in agenda. Svelata l’offerta iniziale Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Svelati i nomi Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Padoin: «Davvero una grande partita. Ecco perché non chiedo i playoff alla Juve Primavera» Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vaciago provocatorio: «Mandzukic con mocassini e abito sarebbe stato meglio di David» Come sarebbe stato ucciso David Rossi: la videoricostruzione con l’intelligenza artificialeSiena, 6 marzo 2026 – Un filmato propone una ricostruzione di quanto potrebbe essere avvenuto all'interno dell'ufficio di David Rossi nei momenti... Vaciago perentorio: «Scudetto con David e Openda una fantasia, ma non solo quello»Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…».