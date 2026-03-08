usa la nuova stella dem nel texas repubblicano

Usa, una giovane figura dem si afferma nel Texas repubblicano. Il 36enne James Talarico ha conquistato le primarie dei Democratici in uno stato tradizionalmente conservatore. La vittoria si è verificata a Firenze, il 8 marzo 2026. Talarico si distingue come una nuova presenza politica in una regione dominata dai repubblicani.

Firenze, 8 marzo 2026 – James Talarico, 36 anni, ha vinto le primarie dei Democratici in Texas, Stato certamente non noto per il suo progressismo. Seminarista, presbiteriano, si era già fatto notare qualche mese fa, dopo l’omicidio di Charlie Kirk, fondatore di Turning Point Usa. Nel corso di un potente comizio, Talarico aveva spiegato che negli Stati Uniti non ci poteva essere (più) spazio per l’odio. Difficile a dirsi, ma ancora di più a farsi, in un Paese tragicamente noto per la sua feroce polarizzazione politico-sociale. "Non ero d’accordo con Charlie Kirk su quasi tutte le questioni politiche, ma era un figlio di Dio. Era un nostro fratello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

James Talarico ha vinto le primarie democratiche e si candiderà alla corsa per un seggio al Senato degli Stati Uniti in Texas.

Ci sono momenti in politica in cui i numeri sembrano parlare da soli, ma dietro ogni risultato elettorale ci sono storie umane che rendono la...

