uomini e donne marcello messina parla della crisi con giada rizzi

Negli ultimi giorni si è riacceso l’interesse sulla relazione tra Marcello Messina e Giada Rizzi, coppia che ha iniziato il suo percorso all’interno del parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Messina ha parlato pubblicamente della crisi che sta attraversando con Rizzi, attirando l’attenzione di chi segue il programma. La discussione si concentra sulla loro situazione sentimentale attuale.

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare della relazione tra Marcello Messina e Giada Rizzi, una delle coppie nate all’interno del parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo l’uscita dal programma, i due hanno scelto di vivere il loro rapporto lontano dalle telecamere, cercando di costruire una quotidianità insieme. Non tutto, però, è stato semplice come molti immaginavano. Alcuni momenti di difficoltà hanno infatti messo alla prova la coppia, portandola a vivere un periodo di distanza e riflessione. Una fase delicata che, col tempo, ha permesso ai due di comprendere meglio i propri sentimenti e il valore del legame che li unisce. Marcello Messina ha deciso di raccontare apertamente cosa è accaduto negli ultimi mesi della sua relazione con Giada Rizzi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

