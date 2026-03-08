Jack Vanore, ex tronista e imprenditore, ha pubblicato su Instagram un video in cui si mostra immobile su una barella. Il post ha suscitato preoccupazioni tra i follower, che si sono chiesti come stia l’uomo dopo l’incidente. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle cause o le conseguenze dell’evento.

Un post che ha destato parecchia preoccupazione quello di Jack Vanore: l’imprenditore ed ex volto amatissimo di Uomini e Donne, ha pubblicato su Instagram un breve filmato che lo vede immobilizzato su una barella. L’ex tronista ha infatti avuto un incidente stradale e ha condiviso con i suoi affezionati fan una riflessione in questo momento per lui complesso. Incidente per Jack Vanore, come sta l’ex tronista di Uomini e Donne. Grande preoccupazione per Jack Vanore: l’ex tronista ed ex opinionista del dating show di Maria De Filippi è rimasto coinvolto in un incidente stradale, come ha fatto sapere lui stesso su Instagram. L’imprenditore ha pubblicato un video che lo ritrae in ospedale, disteso e immobilizzato su una barella, in attesa di effettuare gli accertamenti necessari per indagare il suo stato di salute. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Uomini e donne, incidente per Jack Vanore. Come sta l’ex tronista

