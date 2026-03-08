Un’onda rosa nel mare Così le 25 ’canottiere’ remano contro il cancro | L’impegno è nel dna

Quindici donne, tutte canottieri, si sono ritrovate in mare in una mattina di sole per remare contro il cancro, portando avanti un messaggio di impegno e determinazione. Con il loro gesto, hanno scelto di mostrare la forza delle donne e la solidarietà, sfruttando le barche del circolo pesarese che si è distinto per le iniziative di supporto e sensibilizzazione. La loro uscita si è svolta in un clima di entusiasmo e condivisione.

"Just the woman I am", ovvero proprio la donna che sono. Un bello slogan per mandare un messaggio da parte delle 25 'canottiere' che ieri mattina, approfittando della bella giornata, sono uscite in mare a bordo delle barche del circolo pesarese, molto attivo sul piano della solidarietà. Anche quest'anno il canottaggio ha dato vita all'evento di beneficenza patrocinato dalla federazione ed organizzato dal Cus Torino, in collaborazione con il Politecnico, per sostenere la ricerca universitaria sul cancro e promuovere corretti stili di vita, inclusione e parità di genere. "E' il terzo anno che aderiamo a quest'iniziativa nazionale – spiega il presidente Fabio Giustiniani – troviamo bello che venga fatto alla vigilia dell'8 marzo, anche per sensibilizzare il mondo femminile a questa problematica.