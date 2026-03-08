Under 30 di Azione Lecco a Merate | L' Europa davanti alle sfide globali

Venerdì sera a Merate si è svolto un incontro organizzato dagli under 30 di Azione Lecco, dedicato a discutere il ruolo dell’Europa di fronte alle attuali crisi internazionali. I giovani partecipanti hanno analizzato le sfide globali e condiviso le loro prospettive sul futuro del continente, coinvolgendo il pubblico in un dibattito aperto e diretto. L’evento ha visto la presenza di diverse persone interessate alle questioni europee.

"Medio Oriente, Russia-Ucraina, Trump: servono difesa comune europea e indipendenza dagli USA. Toccante l'intervento di Tina e Arash, studenti al Politecnico di Milano" Si è svolto venerdì sera a Merate un incontro organizzato dagli under 30 di Azione Lecco, con l'obiettivo di discutere il futuro dell'Europa di fronte alle crisi internazionali in corso. Durante la serata, i giovani partecipanti hanno sottolineato come i recenti conflitti in Medio Oriente abbiano un impatto diretto sull'Italia e sull'intero Mediterraneo, generando flussi migratori, tensioni legate al terrorismo, crisi energetica e instabilità geopolitica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

