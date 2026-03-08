L’Istvas, l’Istituto Vanvitelli Angelini Stracca, si trova in difficoltà a causa del divieto di accesso in via Ranieri, che provoca auto incolonnate e rischi per la sicurezza. La strada e l’istituto si trovano in contrasto tra loro, creando una situazione di congestione e pericolo. La situazione coinvolge direttamente studenti, genitori e residenti della zona.

L’Istvas, Istituto Vanvitelli Angelini Stracca, e via Trevi costituiscono un ossimoro: due concetti che si respingono, che cozzano l’uno contro l’altro. Il tema della scuola in questione e della viabilità di quella strada è tornato d’attualità, nelle scorse settimane, dopo che il Comune ha istituito il divieto di transito in via Ranieri ma anche in un tratto di via Montedago, esclusi residenti e autorizzati. Tra gli autorizzati anche i residenti di via Montedago e via Trevi. Ma non gli studenti dell’Università che con il cancello numero 3 scendono proprio in via Ranieri, né tantomeno i genitori o le famiglie che la mattina accompagnano a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una scuola in trappola. L’Istvas altra vittima del divieto di via Ranieri. Auto incolonnate e rischi

Auto a fuoco sulla Nomentana, traffico in tilt verso il centro: strada chiusa e auto incolonnateRisveglio complicato per chi vive nel quadrante Est della Capitale: un'auto andata a fuoco sta bloccando il traffico verso il centro città.

Auto abbatte il muretto e finisce nel fossato: ventenne muore nella trappola d’acqua. Chi era la vittimaMassarosa (Lucca), 14 febbraio 2026 – Tragedia all’alba di stamani, 14 febbraio dove un giovane, nato nel 1999, ha perso la vita in un incidente...