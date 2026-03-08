Una riforma che fa giustizia | l' evento di Fdi a sostegno del refendum Presente anche Giorgia Meloni

Un evento intitolato “Una riforma che fa giustizia” si è svolto con la partecipazione di esponenti di Fratelli d’Italia, tra cui la leader del partito. L’iniziativa, organizzata dai gruppi parlamentari di Camera e Senato, aveva lo scopo di sostenere il referendum sulla giustizia. L’appuntamento è stato annunciato sui social del partito, che hanno promosso la manifestazione per rafforzare il supporto alla proposta referendaria.

L’evento dal titolo “Una riforma che fa giustizia ” è stato promosso dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato “per rilanciare con forza l’impegno a sostegno del referendum sulla giustizia”, si legge nel post pubblicato sui social del partito. “A chiudere i lavori sarà il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Una giornata di confronto e mobilitazione dedicata a una riforma che l’Italia attende da troppo tempo”, è la conclusione del post. Si tratterà di una maratona oratoria che inizierà alle 15 e che sarà aperta dai capigruppo, Galeazzo Bignami e Lucio Malan e si concluderà intorno alle 19 con l’intervento del premier Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

