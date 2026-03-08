Una Hotels extralusso serata champagne

Una serata di grande lusso si è svolta a Reggio Emilia, dove un hotel di alta gamma ha ospitato un evento esclusivo con champagne. La partita tra una squadra locale e una ospite si è conclusa con il punteggio di 97 a 61, con S. Brown che ha segnato 14 punti e Caupain che ne ha messi a segno 7. L’atmosfera è stata impreziosita dall’ambiente elegante dell’hotel.

REGGIO EMILIA 97 TRIESTE 61 UNA HOTELS REGGIO EMILIA: S.Brown 14 (36, 23), Caupain 7 (25, 12), Woldetensae 12 (34, 25), Severini (02, 02), Williams 12 (66); Thor 4 (24, 03), Uglietti 4 (22), Barford 20 (34, 49), Echenique 5 (25), Vitali 6 (22 da 3), Rossato 11 (11, 35), Mainini 2 (12). All.: Priftis. PALLACANESTRO TRIESTE: Ruzzier 5 (11, 03), Ramsey 15 (67, 06), Iannuzzi (01, 02), Uthoff 8 (36, 12), Sissoko 2 (14); Candussi 13 (13, 36), Toscano-Anderson 12 (37, 13), Deangeli 6 (22). N.e.: Brown, Brooks, Martucci, Cinquepalmi. All.: Taccetti. Arbitri: Attard, Valzani, Catani Parziali: (24-21, 48-28; 79-40) Note Tiri liberi: Reggio 58 Trieste 1419 Rimbalzi: Reggio 42 (Williams 8), Trieste 27 (3 con 5). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una Hotels extralusso, serata champagne Una Hotels, serata di gloria in Fiba Cup. Il Bosna s’inceppa, quarti di finale in vistaREGGIO EMILIA 93 KK BOSNA 67 UNA HOTELS REGGIO EMILIA: Brown 8 (1/2, 2/4), Cuapain 14 (3/4, 2/3), Woldetensae 9 (3/4, 1/3) Severini 6 (2/4 da 3),... Leggi anche: Lewis Hamilton e Kim Kardashian, è nata una nuova coppia? Fuga romantica extralusso da 140 mila euro Tutti gli aggiornamenti su Una Hotels. Discussioni sull' argomento Una Hotels extralusso, serata champagne; Elisabetta Canalis e Diletta Leotta, la serata esclusiva nel club privato extra lusso di Milano: quanto costa una suite; ?Dubai, dalle camere extra lusso ai materassi per terra nei parcheggi: la notte di terrore dei turisti. State lontano da mare e piscine; Emirati Arabi, spiagge assediate dai droni. Da 48 ore in un garage. Le esplosioni continuano. Basket Serie A - Riccardo Rossato, esterno della Una Hotels, commenta la netta vittoria su Trieste nell’intervista con Leonardo Stellato - facebook.com facebook