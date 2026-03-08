Una giungla urbana al posto di un cortile scolastico | l' esasperazione si ripete

A San Pietro Vernotico, il cortile di una scuola si è trasformato in una selva di erba alta che copre le rampe d’accesso, mentre sotto l’ombra di alberi cresce la presenza di processionarie. La situazione, che si ripete periodicamente, preoccupa insegnanti e genitori, costretti a fare i conti con un ambiente scolastico trascurato e potenzialmente pericoloso per gli studenti.

Questa è la fotografia sconcertante dei plessi scolastici Rodari e Decroly di San Pietro Vernotico che ospita gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria SAN PIETRO VERNOTICO – Una giungla urbana al posto di un cortile scolastico, erba alta che sommerge le rampe d’accesso e, cosa ancor più grave, l’ombra pericolosa della processionaria. Questa è la fotografia sconcertante dei plessi scolastici Rodari e Decroly di San Pietro Vernotico che ospita gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria, dove la primavera non sta portando solo fiori, ma un degrado che mette a rischio la salute di alunni e personale. Una situazione che si ripete ogni anno nello stesso periodo che prima di essere risolta passa da segnalazioni e malcontento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

