una city piena di cinismo

In un nuovo romanzo pubblicato da NN Editore, l’autrice inglese Natasha Brown, nata nel 1989 a Cambridge, presenta un quadro di una città caratterizzata da cinismo e ipocrisia. Il libro, intitolato *Universality*, mette in scena una narrazione in cui nessuno dei personaggi esce indenne, evidenziando le diverse sfumature di comportamenti falsi e superficiali presenti in un ambiente urbano.

Quante forme di ipocrisia esistono? Sembra che la scrittrice inglese Natasha Brown (nata a Cambridge nel 1989) si sia messa a esplorare le possibili risposte nel suo romanzo Universality (NN editore): un libro in cui, per dirla ottimisticamente, non si salva nessuno. C'è l'ipocrisia pubblica, sfrontata; e c'è l'ipocrisia di chi condanna l'ipocrisia stessa, di chi osserva, di chi si sente più autentico. In Universality, un romanzo ambientato nella Gran Bretagna ai tempi del lockdown, queste diverse modalità della finzione si intrecciano in un labirinto di esistenze e di strade, dalla campagna alla City, dalla periferia di Londra al lusso di Kensigton, dalle tende di Occupy agli attici, passando per.

