Un percorso ciclabile dedicato a Maria Assunta Novelli vittima di femminicidio nel 1905

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, è stata inaugurata una pista ciclabile dedicata a Maria Assunta Novelli, una giovane ravennate vittima di femminicidio nel 1905. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni locali e ha visto la partecipazione delle autorità e della comunità. La nuova traccia si estende lungo un percorso urbano della città.

È stata inaugurata domenica, 8 marzo, nella Giornata internazionale della donna, la ciclabile dedicata a Maria Assunta Novelli, giovane ravennate uccisa nel 1905. Fu il primo femminicidio documentato come tale. La cerimonia si è svolta a pochi metri dal cenotafio che ricorda la tragica vicenda, alla presenza di istituzioni, forze dell'ordine rappresentate dal comandante della Stazione Carabinieri di Marina Romea, associazioni combattentistiche e d'Arma e cittadinanza che insieme poco prima vi avevano reso omaggio con la benedizione di don Raffaele, parroco di Casal Borsetti. Col servizio d'ordine fornito dai volontari di Anc, e con la presenza del S.