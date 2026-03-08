Un parco per eventi e sport nell’ex camping

Un nuovo parco dedicato a eventi e sport sta nascendo nell’area dell’ex camping. Il progetto prevede otto zone funzionali distribuite su un’area di 70 mila metri quadrati di verde, con 21 mila metri quadrati di strade interne e 675 posti auto disponibili. La realizzazione mira a creare uno spazio polifunzionale aperto alla comunità e alle attività all’aperto.

Otto aree funzionali immerse in 70mila metri quadrati di verde, con 21mila metri quadrati di viabilità e 675 posti auto. Tutto questo a ridosso della costa, a Viserbella. A pensare a un progetto di rilancio, costruendone i contorni in una proposta progettuale effettiva, è Stefano Benaglia, voce di Rimini nord e in passato consigliere di quartiere. "È il momento di riprendersi in mano la città dal basso – premette Benaglia – e con progetti ambiziosi che possano ridare slancio a tutta la nostra città". Per questo domani sera "presenterò al Forum del quartiere 1 il mio progetto sull’area ex camping Carloni, importantissimo per Viserbella e tutta la zona di Rimini nord. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

