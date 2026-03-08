Un parco a Fontanella e Sant’Andrea | Ideate aree per il gioco e lo sport

L’amministrazione comunale ha annunciato la progettazione di un parco a Fontanella e Sant’Andrea, con aree dedicate al gioco e allo sport. L’obiettivo è creare uno spazio attrezzato e accessibile alle famiglie delle frazioni. La proposta è stata comunicata tramite una nota stampa, segnando l’avvio ufficiale del progetto.

"Il sogno di portare un parco comunale attrezzato e allestito per le famiglie nelle frazioni di Sant'Andrea e Fontanella ha mosso i suoi primi passi", così l'annuncio ier con una nota stampa dell'Amministrazione. A fianco del campo sportivo di Fontanella, sono cominciati negli scorsi giorni i primi lavori di pulizia di un'area da 4mila mq che verrà restituita alla frazione. Già negli scorsi mesi è stata ripulita la vegetazione infestante, sono stati realizzati vialetti pedonali ed è stato predisposto l'allaccio per la pubblica illuminazione. A oggi invece i lavori prevedono la spianatura dell'area e la realizzazione delle basi per l'illuminazione pubblica.