Un music club nel cuore di Fano Priori ricompra l’ex Officina 440

A Fano si trova un nuovo music club nel centro città, gestito da Piero Priori che ha recentemente acquistato l’ex Officina 440. Priori vive a Fano, anche se la sua attività principale si svolge nella fabbrica

Una fabbrica, la "Noctis" a Pergola, ma la sua vita è a Fano con tanto di casa alla Gimarra. Ha due figli Piero Priori, anche molto conosciuti a Fano, soprattutto Mattia che è l’organizzatore della manifestazione musicale "Sopravento". Questa famiglia arriva sotto i riflettori perché nei giorni scorsi ha comprato all’asta un locale molto noto a Fano, dentro il chiostro delle Benedettine in pieno centro storico. Un locale che ha avuto molti nomi perché si è partiti dal "Vicolo", per arrivare al "Vanilla" per poi concludere a "Officina 440", locale che evidentemente è rimasto nel cuore di Piero Priori e della sua famiglia perché a gestirlo era proprio l’industriale dei letti di Pergola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

