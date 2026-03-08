un monologo botanico sentimentale su piante e amore per la natura

Si terrà una serata dedicata a un monologo che unisce racconto botanico e sentimenti legati alla natura, accompagnato dalla musica. L’evento prevede l’uso di sonorità balfolk, momenti di stand-up comedy e un’attenzione particolare ai diritti. Uno dei divulgatori scientifici più noti sarà protagonista di questa serata, che promette un coinvolgente viaggio tra piante, emozioni e questioni sociali.

Un monologo “botanico-sentimentale“, accompagnato dalla musica. Le note e l’energia del balfolk, le risate della stand-up comedy e una divertente esplorazione dell’universo insieme a uno dei divulgatori scientifici più amati, oltre a una serata dedicata ai diritti. Sono gli spettacoli animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Le luci di via Tenca si accenderanno martedì alle 21.45 per David Zonta e il suo monologo “Pollici verdi“, ovvero “divagazioni botanico-sentimentali“ che intrecciano natura, cura e consapevolezza, accompagnate dalle musiche di Davide Tosches. Sarà un viaggio fatto di parole e immagini nella conoscenza del verde come gesto quotidiano di attenzione verso noi stessi e verso il pianeta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

