Un gol di Siatounis manda il Foggia all’inferno
Il Foggia perde anche contro il Potenza allo Zaccheria, confermando la serie negativa che lo vede all’ultimo posto del girone C di Serie C. Un gol di Siatounis decide la partita, proseguendo una striscia di sconfitte che si trascina da diverse giornate. La squadra non riesce a invertire il trend e rimane in fondo alla classifica.
