Un drone agricolo danneggia i cavi della ferrovia tra Settimo e Rivarolo ma è psicosi da guerra sui social

Un drone agricolo ha causato danni ai cavi della ferrovia tra Settimo e Rivarolo. Nel frattempo, sui social circolano immagini e video dall’Iran che alimentano timori di un’escalation militare globale. La diffusione di queste immagini genera preoccupazioni e tensioni, anche se non sono stati ancora confermati collegamenti diretti tra l’incidente e eventi internazionali.

Le immagini e i video che arrivano dall'Iran e la paura di una rapida escalation della guerra su scala mondiale alimentano in certi casi anche false convinzioni, rendendo mere suggestioni un motivo di seria e concreta preoccupazione. Così è accaduto nella giornata di sabato, 7 marzo, quando un drone agricolo ha danneggiato i cavi della ferrovia facendo sospendere la circolazione lungo la Sfm1. Un semplice guasto ma il fatto che a causarlo fosse stato un drone ha dato adito sui social a false narrazioni e a momenti di angoscia ben oltre la soglia del dovuto. È successo nella mattina di sabato, lungo la Sfm1 e precisamente tra le stazioni di San Benigno e Bosconero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

