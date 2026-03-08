Un divorzio e due matrimoni per Ilary Blasi e Totti il ritorno in tv di Barbara D' Urso e l' influencer speciale di Olly

Ilary Blasi ha vissuto un divorzio e ha contratto due matrimoni, mentre Totti è tornato in televisione dopo aver lasciato il calcio. Barbara D'Urso è tornata nel mondo dello spettacolo con un nuovo programma, e Olly ha presentato un influencer speciale. Ogni settimana, la newsletter di Vanity offre anteprime su queste e altre notizie che pochi conoscono.

Totti-Blasi, un divorzio e due matrimoni Il 21 marzo è una data simbolica per la cronaca rosa: la fine di un matrimonio e l'inizio di altri due. Quel giorno è infatti fissato il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che chiuderà ufficialmente una delle storie più celebri dello showbiz italiano. Entrambi ora sono pronti a voltare pagina anche all'altare: Ilary sposerà il compagno Bastian Müller e anche Totti dirà sì a Noemi Bocchi. Alla domanda sulle nozze, la conduttrice aveva risposto con ironia: «Mi volete bigama?». Dopo il 21 marzo, però, il problema non si porrà più. Barbara D'Urso corteggiata per un docu-film senza filtri Mentre...

Ilary Blasi e Bastian Muller pronti alle nozze. A marzo il divorzio da TottiIlary Blasi e Bastian Muller si preparano alle nozze, dopo l’annuncio di una firma imminente del divorzio della showgirl da Totti.

Grande Fratello, Barbara D’Urso come Ilary Blasi? La replica della conduttriceIl ritorno di Ilary Blasi alla guida del Grande Fratello ha, di fatto, aperto una nuova stagione del reality.

Ilary Blasi e Francesco Totti, tensioni in vista del divorzio/ Tensioni e vendette: i tempi si allungano?I tempi per il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbero allungarsi: tra i due ex coniugi ci sarebbero tensioni. In vista del 31 marzo 2026, data del divorzio, ci sarebbero delle tensioni ... ilsussidiario.net

Divorzio Totti-Blasi: lui contesta l’assegno per i figliNel divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi si riaccende lo scontro sull’assegno di mantenimento: l’ex calciatore contesta la cifra.. blogtivvu.com

Svelato il cast ufficiale del Grande Fratello Vip, in partenza il 17 marzo su Canale 5. Condurrà Ilary Blasi, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste. - facebook.com facebook