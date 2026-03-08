un derby a distanza

Dal derby di andata del 23 novembre 2025, l’Inter non ha subito sconfitte in campionato. La squadra ha ottenuto una serie di vittorie consecutive e un pareggio importante contro il Napoli a San Siro. Questo periodo senza sconfitte si protrae da diversi mesi, segnando un percorso positivo nel campionato in corso.

Dal derby di andata (23 novembre 2025), l’Inter non ha più perso in campionato. Ha collezionato una preziosa collana di successi più un pareggio eccellente (a San Siro col Napoli). Anche per questo motivo il Milan si ritrova nelle identiche condizioni conosciute nelle ore che scandirono l’arrivo di quella sfida decisa dal tocco felpato di Pulisic e dalla prodezza di Maignan sul rigore di Cahlanoglu. Sul tavolo, le carte - secondo il metodo caro a Gianni Brera - parlano in modo chiarissimo a favore dei neroazzurri che, come sostiene Allegri, possono fare gol con chiunque e in qualsiasi modo. In particolare sui calci piazzati: ed è qui che devono aumentare attenzione e tempismo da parte dei delegati rossoneri i quali devono rinunciare a Gabbia e schierare Bartesaghi in panchina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

