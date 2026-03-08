un derby a distanza

Il derby si svolge quest’oggi con Pio Esposito sicuro di scendere in campo, mentre Thuram non si è allenato a causa della febbre. Se al suo posto giocherà Bonny, sarà la prima volta che l’Inter scenderà in campo con un attacco formato interamente da giovani, senza la presenza di Thuram. La partita si gioca in un contesto di incertezza e novità.

La certezza è Pio Esposito. L’incognita è Thuram, che ieri non si è allenato per la febbre. La curiosità è che se al suo posto giocherà Bonny, sarebbe la prima volta dell’Inter con l’attacco baby dall’inizio, senza cioè traccia della ThuLa. È Chivu stesso che boccia la formula di Como, con una sola punta e il centrocampo più ricco. «Si può fare, l’avevamo già fatto a partita in corso, ma serve tempo per affinare i meccanismi». Si decide al risveglio di Thuram, se sta bene gioca lui. In mezzo invece decide Chivu. «Calhanoglu ha fatto un’ora a Como, è a disposizione », va in panchina, titolare Mkhitaryan. Tutto il resto è definito, compreso ovviamente Bastoni, atteso da un’altra serata un po’ più complicata della norma, anche se in trasferta, i fischi, norma sono destinati a diventarla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

