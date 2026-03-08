Un cuore che batte per arrivare fino al cielo

Sul tetto di un palazzo in via D’Azeglio è apparso un cuore luminoso già alla fine del 2024. Solo di recente, la signora Paola Pavirani ha avuto modo di parlarne, con emozione, e di spiegare il significato di quell’installazione visibile da piazza Maggiore quando si accende di sera. L’opera ha attirato l’attenzione dei passanti e suscitato curiosità tra i residenti.

È spuntato sul tetto del palazzo di via D'Azeglio già alla fine del 2024, ma solo recentemente la signora Paola Pavirani è riuscita a parlarne, con commozione, a spiegare il significato di quel cuore che da piazza Maggiore si può notare quando s'illumina la sera. È l'amore per il marito Marino Golinelli, il filantropo bolognese mancato nel 2022. Il suo cuore per lui batte forte e quel neon con tre archetti e due tondi che sembrano occhi è la continua dedica, un'opera commissionata all'artista lodigiano Marcello Maloberti, che in occasione dell'ultima edizione di Arte Fiera ha realizzato 'Kolossal', una grande installazione performativa con una gru che innalzava il segnale stradale di Bologna, e che accoglieva il pubblico in piazza Costituzione.