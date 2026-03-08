Un nuovo assalto si svolge con intensità crescente mentre le minacce si moltiplicano. Dopo l’Iran, si prevede che anche Cuba possa essere coinvolta, secondo quanto affermato da un ex presidente in un’intervista. La dichiarazione anticipa possibili azioni future e alimenta il clima di tensione internazionale, senza fornire dettagli su eventuali date o modalità degli interventi.

Che il destino dell’Avana sarà lo stesso di quello di Caracas – dopo aver «tagliato tutto il petrolio, tutto il denaro, tutto ciò che arrivava dal Venezuela, che era l’unica fonte» – Trump ne è sicuro: «Hanno bisogno di aiuto. Vogliono un accordo». Sarebbe stato proprio questo, secondo quanto riferito da una nota dell’ambasciata statunitense, il tema di una riunione con i vertici della chiesa cattolica sostenuta venerdì dal coordinatore per gli Affari cubani del Dipartimento di Stato Rob Allison e dal capo della missione diplomatica Usa a L’Avana Mike Hammer: nel corso del colloquio, si legge nella nota, «si è discusso degli aiuti umanitari dell’amministrazione Trump che la Caritas continua a distribuire nelle province orientali e della necessità che si produca un cambiamento che migliori la situazione di Cuba». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Un assalto tira l’altro: «Poi toccherà a Cuba, sono i suoi ultimi momenti»

Trump: “Cuba vive i suoi ultimi momenti”Le dichiarazioni di Donald Trump su Cuba, rilanciate dalla stampa internazionale si inseriscono in un contesto di forte tensione geopolitica nei...

Cuba, Trump: "È ai suoi ultimi momenti vita, stanno negoziando con me e Rubio"“Direi che Cuba è arrivata agli ultimi momenti di vita, almeno così come la conosciamo.

NO GIRL NO ! | Silent Hill f - Part 7

Una selezione di notizie su Un assalto tira l'altro Poi toccherà a....

Argomenti discussi: Un assalto tira l’altro: Poi toccherà a Cuba, sono i suoi ultimi momenti; Si vota in Colombia, la sinistra ci crede.